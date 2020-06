Comercios no esenciales tendrán beneficios en la factura eléctrica

Así lo dispuso el municipio de Cutral Co, desde donde se consideró otorgar un beneficio para comercios e industrias que no hayan sido declarados “actividades esenciales” y que por lo tanto no han podido trabajar normalmente.

La decisión fue tomada a través del Órgano de Control Eléctrico Municipal que contempló el impacto económico provocado por el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto hace ya tres meses para evitar el contagio de coronavirus en la ciudad.

Según lo informado, el beneficio consiste en el descuento del cincuenta por ciento en el aporte de capitalización que pagan todos los usuarios de electricidad en su factura de energía, por el término de 90 días. Además y “de igual modo, para aquellos medianos y grandes usuarios, cuyas actividades no hayan sido declaradas esenciales y que hayan reducido su facturación en términos reales en un 50% podrán reducir, de manera excepcional y hasta tanto normalicen su facturación, el monto que pagan por cargo fijo mediante los mecanismos que establece el contrato de concesión vigente desde fines de año 2019” detalla el comunicado difundido.

La acción lleva algo de alivio a comerciantes de la ciudad que afrontan una muy complicada situación económico-financiera provocada por las restricciones impuestas desde el inicio de la pandemia.