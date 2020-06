Huincul entregó 3 viviendas

El Municipio de Plaza Huincul hizo entrega de 3 viviendas sociales en la jornada de hoy.

El Intendente Municipal de Plaza Huincul hoy por la mañana hizo entrega de 3 viviendas, dos en Barrio Altos del Sur y una en el Barrio Otaño.

En dialogo con FM Fuego el mandatario señaló que este plan es parte de un módulo de 8 casas que viene realizando desde el Instituto de Vivienda de la anterior gestión.

Además valoró que se subió de jerarquía el Instituto de la vivienda para dar respuestas a los vecinos con los créditos a quienes tuvieron problemas con el temporal de febrero.

El intendente fue consultado sobre otros temas y criticó a los trabajadores municipales por la protesta realizada por los sueldos, “fue un reclamo por las dudas, tampoco sabían si iba a dar el sueldo o no. Yo me había reunido con el gremio y ya les había dicho que iba a llegar el dinero para sueldos. Me parece que el procedimiento no fue el que correspondía” dijo y agregó “ya estoy trabajando para el aguinaldo”.