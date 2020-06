Desde SEJUN reafirmaron las denuncias contra Terán

Afirmaron que el maltrato verbal y físico existió por parte del Fiscal Santiago Terán.

Esta mañana habló con FM Fuego Enrique Esperón Sub- Secretario General del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén.

El gremialista le respondió al Fiscal Santiago Terán que el día de ayer se defendió de las denuncias de maltrato laboral y violencia de género “escuché la nota, me sorprendió, me parecieron chocantes algunas posiciones que toma y las cuestiones que se nombran faltan a la verdad”.

Esperón señaló que el primer incidente se genera porque supuestamente las trabajadoras estaban realizando sus tareas sin barbijo y afirmó que no es verdad ya que una sola estaba bajándose el tapabocas para beber café, “la empleada tenía el barbijo bajo porque estaba tomando café en su despacho con suficientes metros cuadrados recomendados”.

Además indicó que no le consta que los trabajadores tomen mates en horario de trabajo, “lo del mate no me consta, desde las fuerzas de seguridad instamos a que no compartan mate, vasos o vajilla”.

El gremialista valoró la actitud de las empleadas que denunciaron, “no es la primera vez que ocurre esto, pero se encontró a una mujer que tuvo agallas, y esto hay que destacarlo porque la presión que mete el fiscal general sobre los compañeros, compañeras y magistrados es brutal, que se hayan animado es muy valioso”.

Sobre el segundo episodio que se dio el miércoles 10 de junio en el que se denuncia que el fiscal empujó a una trabajadora, el gremialista sostuvo que no debía estar en ese lugar, “él no debió ir a su lugar de trabajo porque cumplía una medida y no es una exhortación como dijo. El escrito dice que se disponga en forma provisoría la medida de prohibición mutua de actos de perturbación o intimidación directa, por lo que hizo el Dr Terán empujando a la compañera no es más que un acto intimidatorio que incumple una medida judicial”.

Esperón aseveró que la agresión física existió “el mismo doctor con sus palabras machistas y su forma de despreciar a las personas hizo ayer un reconocimiento de que fue y empujó a la persona, no pidió por favor, no es una persona que lo haga”.

Con respeto a los supuestos maltratos del 27 de Mayo señaló que hay pruebas grabadas, “tal fue el griterío del 27 que una audiencia se tuvo que suspender porque se escuchaban los gritos. Esta grabado en este video”.

El día de ayer SEJUN realizó un paro de 24 horas para acompañar a las trabajadoras que denunciaron al fiscal y Esperón valoró que la adhesión fue muy alta, “la adhesión al paro fue del 95% en todos los lugares de trabajo, muchos estaban al 100 % lo cual nos dice que el maltrato no es solo una idea de una compañera como plantea el Dr Terán”.