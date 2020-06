Dani vega, uno de los primeros de Cutral en volver

El arquero Neuquino será uno de los primeros deportistas de la comarca en volver a la actividad ya que el 8 de julio volverá la MLS.

Se definió que la Liga de fútbol de Estados Unidos se juegue en Orlando desde el 8 de julio con un formato de grupos y luego eliminación directa como un mundial.

El arquero de Cutral Co, Daniel Vega, será así uno de los primeros de la comarca en volver a la actividad oficial ya que su equipo, el San José estará en el grupo B de la conferencia Oeste con Seattle Sounders, FC Dallas y Vancouver Whitecaps.

En diálogo con Direc TC Sports Dani Vega indicó que la vuelta al trabajo grupal será complicada, “está costando todo, la parte física también. Y todavía no trabaje con pelota solo o con el entrenador de arqueros y mis compañeros”.

Además señaló que los entrenamientos hogareños no son iguales a los del club, “es distintos, en la casa uno los hace al máximo y no se exige mucho porque es distintos cuando estás con el entrenador y a la vista del preparador físico. La adrenalina del entrenamiento y estar con los compañeros cambia. Lo físico puede pasar factura”.

Si bien el grupo que le tocó no es duro, el Chino como se lo conoce en el Aeroparque, dijo que no debe relajarse, “todos los rivales son difíciles, tenés que prepararte mentalmente sabiendo que no hay rivales fáciles, está todo muy parejo. El grupo nos pone contentos pero no podemos relajarnos”.

El ex arquero de Nueva Chicago y River afirmó que va a ser raro disputar partidos sin público, “jugar con gente genera un montón de cosas que no se tienen en cuenta. A mi me demanda mucha más concentración, estás más alerta. A veces escucho a unos que no jugaron al fútbol dicen que con la cancha llena te distraes y es al revés”.