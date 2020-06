El lunes 15 es feriado..¿qué se conmemora?

La fecha corresponde al Día del Paso a la Inmortalidad del General Martin Miguel de Güemes que ocurrió el 17 de junio de 1821. Desde la declaración de este feriado se estableció que se trata de un día trasladable, la Nación dispuso que este año el feriado pase al lunes 15.

Güemes es considerado el héroe de la Independencia y una pieza clave en la estrategia del libertador General José de San Martín. Nació el 5 de febrero de 1785, en la ciudad de Salta, de padre español y madre criolla. Con apenas 14 años, en 1799, empezó la carrera militar enrolándose en la 6ª Compañía del Tercer Batallón del Regimiento Fijo con asiento en Salta.

El feriado del día 15 se trata de un “día no laborable”. En el ámbito del empleo esto significa que quedará a criterio del empleador s los trabajadores deben asistir o no a prestar servicios. En caso que así sea, los mismos percibirán el salario simple y en caso de optar tomarlo como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador.