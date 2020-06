Terán afirmó que no ejerció violencia

El fiscal denunciado por maltrato laboral indicó que no ejerció violencia sobre empeladas y afirmó que todo se trata de “manipulación”. Apuntó contra el gremio.

SEJUN lanzó un paro de 24 horas contra el maltrato laboral que denuncian que fue ejercido por el fiscal general de la II Circunscripción, Santiago Terán.

El fiscal fue denunciado por maltrato verbal luego de detectar a 5 empleadas trabajando sin barbijo y sacarles fotos, pero señaló que no las insultó sino que “insultó al aire”. “Les dije que se retiren del edificioporque no están obedeciendo la normativa nacional, están violando la ley penal y a la administración general del poder judicial y mis normativas particulares”.

Terán agregó “Pedí que un fiscal de Neuquén actué, ellas hablan con el gremio y realizan una contra denuncia por maltrato verbal, cosa que no dije”. El fiscal reiteró que no las insultó a las empleadas, sino que gritó un insulto al aire “es una manipulación tendenciosa y mentirosa”.

Luego el día de ayer señaló que no ejerció violencia física contra una de esas 5 empleadas “ayer tuve una audiencia por una empresa y un trabajador petrolero que murió y después de 2 años logré vencer a la defensa, la familia estaba operando desde su casa y no se podía conectar y llamó a la asistente letrada pero no la puedo encontrar, la voy a buscar y la puerta no se abría porque estaba ésta mujer tapándola con todo su cuerpo, le pido que me deje ingresar , voy entrando y me interrumpe y empujo la puerta no a ella. Luego me voy y ni me entero de lo que pasa después”.

El fiscal agregó que en su carrera no tiene denuncias por maltrato laboral y violencia de género “ tengo 32 años, tuve 15 sumarios y no tuve ninguno con un empleado, SEJUN comió lo que le vendieron”.

Terán apuntó contra el gremio SEJUN por no tener voluntad de trabajar en tiempo de pandemia, “nosotros volvemos a trabajar después del 25 de Mayo en donde el TSJ señaló que todos volvieran y SEJUN se opuso violentamente y ejerció presión sobre los empleados porque no estaban dadas las condiciones y acá tenemos una bronca. Tampoco quisieron trabajar antes, son dos cosas distintas el gremio y el agente trabajador, estos aprovechadores no querían trabajar a distancia, y platearon una serie de estupideces. Todos trabajan, dan la vida y los que están al frente de la batalla, desde la justicia tenemos un servicio imprescindible”.

Sobre las fotos que tomó señaló que no es una persecución, “el delito es público, no es una falta, como voy a nutrirme de la prueba sin, ¿tengo que llevar un testigo?, no, saco una foto”.

Además dijo que es mentira que hay una orden de restricción, “dicen que habían prohibido el acercamiento a las empleadas y en realidad la Jueza dijo que se exhorta a no perturbarse mutuamente que es una cosa diferente”.