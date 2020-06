El Deliberante de Huincul retomó con las sesiones presenciales

Con todos los recaudos necesarios, concejales de Plaza Huincul participaron de manera presencial de la sesión ordinaria correspondiente a este martes 9 de junio.

Entre las medidas de prevención adoptadas a los fines de respetar el distanciamiento entre personas, se colocó una mesa extra que permitió una mejor ubicación de los ediles. Además no se habilitó el ingreso a la sala de sesiones de personal que no tuviera una función directa como así tampoco del público particular.

La sesión fue presidida por la concejal Marga Yunez y estuvieron presentes la totalidad de los ediles. La secretaria parlamentaria también estuvo en el interior de la sala y en ocasiones se dio el ingreso de personal que desempeña funciones en los bloques.

El área de ingreso al Concejo fue uno de los sectores donde hubo mayor atención a los cuidados indicados. Allí, todas las personas fueron rociadas con alcohol diluido y debieron limpiar su calzado en trapos con lavandina.

Las medidas sanitarias se mantendrán hasta tanto no haya posibilidades de contagio de coronavirus.