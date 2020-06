Pan y Rosas justificó el voto en contra el registro de violencia

Desde Pan y Rosas aseguraron que el registro provincial de violencia de género no ataca al problema de fondo.

El pasado 27 de Mayo la Legislatura de Neuquén aprobó la creación del registro provincial de violencia de género. Quienes lo integren no podrán ser candidatos o tener cargos electivos provinciales y municipales.

Julieta Katcoff de Pan y Rosas Neuquén destacó que desde las bancas no acompañaron el proyecto porque no aborda el problema de fondo que es la violencia de género “votamos en contra porque entendemos que es abordar una problemática compleja con un origen profundo, solo desde la punición y no de la prevención y la atención”.

La referente de Pan y Rosas en la provincia agregó que “creemos que es una forma de desviar la atención a cuales son las verdaderas necesidades de las víctimas de la violencia machista”.

Katcoff aseguró que se debe destinar más dinero a los presupuestos para trabajar sobre la violencia de género “lo primero que el Estado debe predisponer son las partidas presupuestarias necesarias para dar respuestas oportunas o paliativas para las mujeres que sufren violencia de género. Para nosotras la prioridad es que existan casas refugios, que existan profesionales en los equipos inter disciplinarios para atender a las mujeres y también a los agresores que ejercen actitudes violentas y esto el Estado no lo está garantizado”.

Para la activista de los derechos de las mujeres este proyecto actúa como castigo, pero no da soluciones, “la punición llega tarde porque llega cuando ya nos han maltratado y violentado”.