Dudoso hecho de sangre en el Belgrano

Según informó el comisario Pereira de la Dirección Seguridad Interior anoche pasadas las 00 personal policial fue alertado en el barrio del oeste de Cutral Co por encontrarse una persona lesionada de arma de fuego.

Al llegar al lugar se conoció que la persona de aproximadamente 20 años de edad ensangrentada e inconsciente, fue trasladada al hospital local en vehículo particular.

Por este hecho no se registraron personas demoradas y no hubo indicios de uso de arma en el lugar. La persona lesionada luego de ser atendida en el nosocomio se determino que no presentaba lesiones de arma, solo herida sangrante producto de caída. Se investiga causales, pero se presume consume de alcohol o alguna sustancia dijo el comisario.