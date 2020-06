La justicia de Salta investigará el error de diagnóstico a vecinos de Cutral Co

Ante el supuesto error de dos casos mal diagnosticados a vecinos de Cutral Co, se investigará si falló el examen o si se equivocaron de personas.

Se hizo un contra examen a la pareja de 64 y 54 años que volvieron el domingo de Salta y dio negativo, por lo que se espera el resultado de otro hisopado.

El Fiscal Gastón Liotard habló con FM Fuego y detalló que se comunicaron con el fiscal general de Salta y éste detalló que se hizo el test de Covid 19 a las personas que Aguaray (Salta) que tuvieron contacto estrecho con la pareja de Cutral Co y dieron negativos.

Por este motivo se iniciará una investigación “el fiscal federal Salteño va a investigar porqué estas muestras dieron positivas, si se trata de un error en las muestras o si se traspapelaron exámenes y existen otras personas con Covid”.

Esto no indica que la pareja de Cutral Co no deba completar la cuarentena de 14 días “porque pasaron por provincias con circulación del virus y deben permanecer en aislamiento”.

Liotard manifestó que esperarán a que se confirme que los dos casos de Cutral Co son negativos para cerrar la investigación por no respetar la cuarentena, “sino existe delito no hay porqué investigar, se dice cerrar el expediente, nosotros no lo vamos a hacer hasta tener la certeza de que así sea”.