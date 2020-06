Recordá cuales actividades estarán permitidas este fin de semana

Haciendo hincapié en la responsabilidad social compartida, el gobernador de la provincia recordó, a través de su cuenta de twitter, cuales son las actividades habilitadas para realizar este fin de semana. Por su parte, los municipios también se ocuparon de reforzar las condiciones para realizar salidas recreativas.

En este sentido, desde hoy y hasta el domingo so podrán realizar una serie de actividades deportivas individuales, entre ellas running, ciclismo, paddle, tenis, squash, pelota paleta, kitesurf, canotaje, hipismo, tiro deportivo o con arco, patín y pesca. La información marca la salvedad para el enduro y el motocross que podrán practicarse solo viernes y sábado. En todos los casos el horario habilitado corre de 8 a 20 horas.

En cuanto a las salidas recreativas en las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul, se recuerda que los menores deberán estar acompañados de un adulto mayor y que la salida no podrá extenderse más allá de los 500 metros del lugar de residencia. La duración de las mismas alcanzará una hora. Además se hace hincapié en que no podrán detenerse en plazas o espacios públicos y que deberán usar obligatoriamente barbijo o tapabocas.