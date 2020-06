Denuncian apremios ilegales

Un hombre apuntó que policías lo amenazaron, lo apuntaron con un arma de fuego y lo golpearon.

El día de ayer Rodolfo Fuentes fue detenido cerca de la Colonia 2 de Abril por la policía y denunció en FM Fuego que fue golpeado, amenazado y le apoyaron un arma en la cabeza.

El hombre fue al lugar para que su jefe le de un adelanto del sueldo y la policía llegó al lugar y lo identificó.

Rodolfo aseguró que los efectivos actuaron con prepotencia y luego de in intercambio de palabras lo golpearon, amenazaron y le llegaron a apoyar un arma en la cabeza.

El hombre quedó detenido y el día de hoy realizó la denuncia en Asuntos Internos y en Fiscalía por los apremios ilegales, “Me tuvieron detenido hasta hoy, me pasé de frío y no me pasaron ni agua”.