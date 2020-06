Rioseco: “La Provincia está en Ruinas”

Ramón Rioseco defendió el proyecto de fondo anti-cíclico y cargó contra el gobierno de Neuquén por el endeudamiento y el atraso a pago a estatales, “una crisis de 60 días no puede quebrar un estado”.

Esta mañana el parlamentario del Sur, Ramón Rioseco, habló en el día de los bomberos con FM Fuego ya demás fue consultado pro al creación de un fondo anti-cíclico petrolero para sortear las crisis.

Rioseco aseveró que este proyecto de guardar el 5% de las ganancias petroleras para un fondo anti crisis tiene que ver con pensar una nueva provincia y ejemplificó con la situación de Neuquén, “nosotros decimos que esta crisis pone al desnudo a la provincia de Neuquén porque en apenas 60 días no puede pagar los sueldos y después de 60 años de gobierno nos parece poco previsible y poco serio y por eso proponemos una ley que se arme un fondo anti-cíclico que es algo normal en la actividad petrolera”.

El parlamentario señaló que en los buenos momentos la actividad petrolera es abundante económicamente, pero que cuando pasa por un mal momento es muy dañina, “es dañina cuando se cae el precio, cuando hay guerras nacionales o internacionales”.

Además señaló ue cada crisis que se registró en el petróleo repercutió en la economía Neuquina, “siempre fue así si tenemos en cuenta que en el 95 por la Guerra del golfo el barril llegó a 10 Usd y Neuquén entró en crisis, en el 2001 Neuquén entró en crisis, en el 2008 fue por la crisis mobiliaria, en el 2012 por la caída de la materia energética, 2020 entró en crisis por la pandemia porque el barril no vale nada, porque la actividad y la recaudacións e cayó y esto se soluciona con una mirada a largo plazo”.

El intendente mandato cumplido puso de ejemplo a Noruega y explicó que “es un país pequeño, es el 3er productor de petróleo no convencional del mundo y tiene un fondo de un billón de dólares, (dos PBI de Argentina) ellos proyectan el futuro del desarrollo, de la economía y planifican para el momento de la crisis”.

Fue duro con el gobierno de Omar Gutiérrez sobre la previsibilidad que tiene a la hora de gobernar “la provincia está en ruinas, no puede pagar sueldos, aumentos, no sé como va a hacer para abonar los aguinaldos, quedó al desnudo por la falta de previsibilidad y de gobernabilidad. Una crisis de 60 días no puede hacer quebrar un estado, ya tomó 9 mil millones de deuda”.