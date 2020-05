El camionero pidió disculpas y dio sus razones

El camionero que viajó a Buenos Aires a traer productos y que fue detenido anoche pidió disculpas. Justificó que no sabía que debía hacer cuarentena a pesar de que la información está en todos lados.

En la madrugada de hoy dos hombres que venían desde Buenos Aires con ropa y productos varios fueron detenidos en el ingreso a Plaza Huincul y le secuestraron el camión ya que según la policía no tenían papeles y permisos de circulación. El camión quedó en el Parque de la Ciudad.

Uno de los protagonistas pidió un derecho a réplica en FM Fuego y dio sus razones y desmintió otras cosas que circulan en otros medios. Dijo que no es comerciante y que es de nacionalidad argentina.

Por otro lado afirmó que tenía los papeles en regla del camión que pertenece al su compañero, y que tenían el permiso de circulación necesario para viajar.

Mario argumentó que desde antes de la Pandemia realizaban este tipo de viajes para comprar elementos de bazar, ropa y electrónica para otras personas que ahora se quedaron sin stock.

Contó que llegaron con miedo porque les habían avisado de escraches en las redes sociales.

El hombre reiteró que viajaron con todos los permisos, “nosotros somos conscientes del virus que hay, en mi caso es mi empelo y buscamos todos los permisos. Cuando volví anteriormente me anuncié en al caminera y esa siempre fue la duda mía, si debía hacer cuarentena”.

El transportista admitió que viajó dos veces más y no realizó al correspondiente cuarentena de 14 días y explicó que no recibió la advertencia, a pesar de estar la información en todos los medios de comunicación y redes sociales, “no me dijeron que debía hacer la cuarentena, solo avisé que venía de Buenos Aires y no me dijeron en el puesto que tenía que hacer la cuarentena”.

Mario admitió su falta y se escudó en la falta de ingresos para sostener a su familia, “pido disculpas a la población, nunca quise poner en riesgo a nadie y tengo que darle de comer a mis hijos”.