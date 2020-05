Visibilizaron reclamos en el día de la Salud de la Mujer

Con actividades en el hospital y un pañuelazo la Multisectorial de Mujeres reclamó por la problemáticas de salud, acciones contra la violencia de género y la aplicación de la Ley Micaela, y la ILE.

La Multisectorial de Mujeres llevó a cabo una actividad en el Hospital esta mañana y un pañuelazo por la tarde en el día de la Salud de la Mujer.

Belinda Figueroa de Pan y Rosas destacó que aprovecharon la fecha para hace visibles múltiples reclamos “estamos atravesando muchísimas problemáticas y entre ellas la idea es hacer legitimo el reclamo de salud integral que también tiene que ver con las mujeres trabajadoras que son la primera línea del hospital y como el desfinanciamiento que están haciendo del estado se hace eco en este trabajo de las enfermeras y el resto del personal en medio de la pandemia”.

Figueroa recordó que se acerca el 3J para reclamar por la consigna Ni Una Menos, por la legalización del Aborto y por el cumplimiento de leyes y protocolos ya establecidos, “hay una deuda que tiene el estado nacional con la legalización del aborto, se han incrementado los abusos sexuales a menores de edad en un 75 %, es importante que la sociedad conozca que hay un protocolo Interrupción Legal del Embarazo que existe hace más de 100 años. Al igual que la ESI o la Ley Micaela, son protocolos que hacemos visibles porque no son cumplidos y necesitamos que se lleven a cabo.

Analia Correa del Plenario de Trabajadoras agregó que “han crecido los femicidios, el protocolo de la ILE no se está cumpliendo y queremos que se retome el proyecto de ley de legalización del aborto de la campaña y no el de Fernández que no se ha visto y no sabemos de qué se trata”.

Por otro lado aseguró que muchos de los problemas se agudizaron o quedaron en evidencia en la pandemia de Covid 19, “la salud e las mujeres no solo tiene que ver con el aborto legal, sino que también en cuestiones laborales, hay violencia en los despidos, el hambre que se ha profundizado con la pandemia”.

Por último Belinda Figueroa invitó a la comunidad a reclamar el 3 de Junio por acciones contra al violencia de género, “el 3 de Junio se cumplen 5 años del primer #Niunamenos y desde el 20 de marzo a la fecha se han registrado 54 femicidios y travesticidios, se incrementó el abuso sexual y parece importante que nos acompañen”.