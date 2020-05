Dueños de Gimnasio presentaron protocolo para volver a funcionar

Los dueños de Gimnasios de la comarca se unieron para poder gestionar la reapertura de sus locales ya que sus situaciones económicas se agravan.

Los dueños de gimnasios, box de fitness y pilates se unificaron en un reclamo a los municipios para volver a trabajar ya que argumentaron que la situación económica se complica y no pueden hacer frente al pago de alquileres y empleados.

Sergio Iril del Gimnasio Oxígeno contó que mantienen reuniones virtuales con comerciantes de la comarca y de Neuquén, “nos estamos agrupando, teniendo reuniones virtuales con la gente de Neuquén, de acá de todos los gimnasios pero está muy difícil la situación”.

Además señaló que presentaron un protocolo de trabajo ante el Concejo Deliberante, en mesa de entrada del Municipio de Cutral Co y ante Provincia, pero dijo que no les dieron importancia, “el protocolo está armado, pero sentimos que nadie lo lee, no lo están evaluando siquiera porque no tuvimos respuestas de nada. Fue presentado en el Concejo Deliberante, en la mesa de entrada de Municipalidad, en provincia, es un reclamo importante porque mucha gente depende de la apertura de los gimnasios”.

Sobre el protocolo que armaron detalló que tiene en cuenta distancias, personas, turnos y cómo actuar ante un caso positivo de Covid 19, “según la actividad que tiene cada gimnasio va a tomar las actividades necesarias. Las actividades de fitness necesitan una distancia determinada, las de máquinas también. Se cambia algunas modalidades, antes no trabajábamos con turnos y ahora si, horarios determinados para las personas, listados porque sise da un caso dentro del gimnasio ese grupo debe guardarse por 14 días. El protocolo está evaluado, no somos locos que queremos abrir por abrir”.

Además manifestó que más de la mitad de las personas están dispuestas a volver a los gimnasios, “por encuestas muchas personas señalaron que están dispuestos a volver, un 60 % volvería, un 20 contestó que no sabría y el restante esperaría. “Que vuelva la mitad de la gente es importante para hacer una función. Es un comercio pero apunta ala salud y el problema que vivimos es de salud”.