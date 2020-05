El primer contagio de Covid de Cutral Co se recupera

El vecino Guzmán que se encuentra internado desde 1 de abril ya se recupera, le sacaron el respirador y avanza paso a paso.

El vecino de Cutral Co que fue el primer contagiado de Coronavirus en la comarca, está internado desde el 1 de abril y ya se encuentra consciente.

Beatriz Mardones, su pareja, relató que pudo ir a visitarlo a Neuquén en donde se encuentra internado y pudo dialogar con él luego de más de 50 días de no poder verlo, “después de estar en terapia empezaron a incentivarlo para despertarlo a y hace 12 días que está consciente y 8 días que está sin respirador”.

Como estuvo más de 45 días sin conocimiento recuerda pocas cosas, “nos dijo el Dr que la mente es como una laguna porque estuvo mucho tiempo sin oxígeno, me hacía muchas preguntas, qué le había pasado, me dijo que estaba cansado de estar ahí y me preguntaba por al casa”.

El hombre cumplió 37 años internado pero los médicos lo caratularon como un luchador, “me dijeron que él es un guerrero, batalló contra el virus y con las 4 neumonías que tuvo, nos sorprendió”.

El hombre ya habría superado el Covid 19 ya que los hisopados dieron negativos. Sobre el alta señalaron que es muy temprano para hablar de ello, “es muy reciente, está 8 días sin el respirador y todavía están esperando, le cambiaron la cánula para comer y hablar eso es positivo”.