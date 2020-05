Gastronómicos y Hoteleros piden volver a trabajar

Gustavo Amman, empresario del sector señaló que con los cuidados necesarios pueden volver a trabajar “no podemos seguir en la trinchera”.

La Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Neuquén (Aehgn) solicitó al gobierno provincial “se permita la apertura de locales gastronómicos y hoteles, que tras 2 meses sin trabajar se encuentran en una situación económica angustiante”.

Gustavo Amman, empresario del sector, habló ayer con FM Fuego y señaló que ya se vienen teniendo conversaciones con el gobierno provincial pero notan que hay un cuidado excesivo, “venimos conversando con el gobierno provincial por videoconferencia con el gobernador y la ministra de turismo con la que tenemos comunicación permanente, tratando de hacer entender la necesidad de agilizar los tiempos y flexibilizar las actividades del sector con una inactividad casi total”.

Además señaló que la modalidad de retirar en el local no ha funcionado, “en líneas generales la modalidad Take Away no ha funcionado porque hay establecimientos que no estaban preparado para esto, y creo que tenemos que volver y por eso pedimos flexibilización con las restricciones y los protocolos más que necesarios”.

Con respecto a la posibilidad de reactivar el turismo de cercanía dijo “el gobernador nos dijo que tengamos paciencia, sabemos que el gobernador está compenetrado y hay mucha fuerza en el cuidado, y lamentablemente los tiempos del sector público no son los del sector privado”.

Además dijo que en algunas provincias la gastronomía volvió sin inconvenientes, “la gastronomía se va a manejar con lo local con los cuidados que han tenidos provincias como Salta, Jujuy y Chubut. Tenemos que abrir, no podemos estar en la trinchera, necesitamos salir porque vamos a morir ahí”.