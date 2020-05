Copelco no podrá cortar el servicio a quienes adeuden facturas

La disposición corresponde a Plaza Huincul y fue adoptada por el intendente Gustavo Suarez a través del Poder Concedente del Órgano de Control de la Concesión Eléctrica. Esto se dio en adhesión a normativas provinciales y nacionales.

El decreto municipal 283/20 establece “disponer la suspensión o corte de los servicios a los usuarios…, en los casos de mora o falta de pago de tres facturas consecutivas o alternativas con vencimiento desde el 1 de marzo de este año y por un plazo de 180 días corridos a contar desde este 27 de mayo”.

La aplicación alcanza a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijos y Por Embarazo; de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces al salario mínimo vital y móvil; a usuarios inscriptos en el monotributo social; a jubilados y pensionados, a trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos; a trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos veces el salario mínimo; a usuarios que perciben seguro de desempleo; a electrodependientes; a micro, pequeñas y medianas empresas; a Cooperativas de trabajo o empresas recuperadas y a instituciones de salud, públicas y privadas afectadas por la emergencia, entre otras.

La reglamentación ya entró en vigencia