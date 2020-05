Policía aclaró que no hace control de animales

Ante el reclamo de productores, desde la Dirección de Seguridad aclararon que no les corresponde hacer control de animales y perros cimarrones.

El presidente de la AFR de Plaza Huincul, Marcelo Rivas, reclamó patrullajes de la policía por la cantidad de perros callejeros y cimarrones que causan daños a los productores de zona de chacra.

En el parte policial del Jueves Ariel Pereyra, director de Seguridad Interior se refirió al tema y aclaró que no le corresponde a la policía hacer ese tipo de control, “escuché que hablaban de perros sueltos los medios, que atacan animales de la zona rural, pero no es función nuestra salir a correrlos”.

Pereyra agregó que si están patrullando por la zona puede actuar, pero no es la obligación de los uniformados, “si en el momento estamos recorriendo tal vez corramos a los animales. Son perros sueltos, que producen estos daños que es normal pero quien tienen que estar bajo el control municipal y la sociedad protectora de animales”.

En relación a los robos en las zonas rurales señaló que no ha tenido mayores problemas en las últimas semanas, “no hemos tenidos hechos delictivos en la zona rural, las salidas nuestras son esporádicas, dos o tres veces por semana se sale al sector de Ruta 17, o de la Ruta 22 en Cutral Co, pero no hemos tenido mayores problemas en el último tiempo”.