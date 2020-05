Afirman que todos los empleados de Petrogas quedarán con trabajo

Patricio Keim, delegado de Petroleros Privados aseguró que todos los empleados de Petrogas que quedaron fuera del contrato quedarán con trabajo.

En las últimas horas surgieron dudas sobre el futuro de algunos trabajadores de Petrogas en el traspaso hacia la empresa AESA.

Patricio Keim, delegado local del Sindicato de Petroleros Privados destacó que todos los trabajadores quedarán en alguna empresa, “el contrato sigue siendo el mismo, 256 contratos que pasarían a AESA y se e está hablando por las empresas que van a contratar servicios”.

Como AESA no realiza transportes había quedado una duda con los choferes, pero estos no quedarán desocupados “Los choferes pasarían a Santos Vega y el servicio de maestranza a otra empresa porque no hace transporte ni esos trabajos, serían tercerizados”.

Además dijo que se respetarán los beneficios y la antigüedad de los trabajadores, “hay gente que trabajaba en Huin Oil y pasó a Petrogas y se respetó la antigüedad y ahora preguntaban las condiciones y va a ser la misma porque es cesión de contrato y pasan con todos los beneficios y la antigüedad”.