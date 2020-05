La Escuela 281 cumple 33 años

La Escuela de Monte Hermoso llegó a los 33 años de vida institucional en zona rural de Cutral Co.

Fabiana Quiroz, director de la institución y que también fue docente remarcó que viven el aniversario con cariño a pesar de la pandemia ya que reciben los mensajes de los niños y las familias.

Además se mantienen en contacto para enviar las actividades “mandamos tareas de lunes a viernes, como si estuviéramos en la escuela”.

La directora aseveró que la Escuela no solo cumple un rol educativo, “está cumpliendo una función social, no tenemos representantes en la AFR y se hace de sede y se ven un montón de situaciones familiares y no podemos estar ajenos a estas”.

La directora manifestó que la institución evoluciono en estos años “ha cambiado muchísimo, desde el 2014 que estoy como directora y fui docente 6 años, cambió mucho el edificio, la forma de educarse, al vida institucional, la participación de la familia y el papel del maestro y estudiante”.

Por último recordó que mañana habrá un micro en el programa Otra tarde de Amadeo Carrizo en FM Fuego y les mandó un mensaje a los estudiantes de la 281, “mandarles un gran abrazo, saludarlos, decirles que todos es posible y vale la pena intentarlo”.