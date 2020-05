Se agrava la situación de los médicos por la deuda del ISSN

Guillermo Bono del Colegio de Médicos de la Comarca relató que les deben los pagos desde febrero y la situación para los profesionales se agrava.

Este mediodía en FM Fuego Guillermo Bono del Colegio de Profesionales del arte de curar de Cutral Co y Plaza Huincul, señaló que la deuda que tiene el Instituto de Seguridad Social de Neuquén se agranda con el pasar de los meses.

Ahora les deben los servicios brindados a la obra social desde el mes de febrero y no tienen mayores respuestas.

Bono agregó que en época de aislamiento social obligatorio se aumentaron los costos hasta cuatro veces y los ingresos han sido menores ya que por carga social deben tener los consultorios abiertos, “aumentaron significativamente los gastos porque también se obliga a la utilización de protección personal por las infecciones que pueden tener los paciente. Eso asociado a que el trabajo disminuyó por la cuarentena. Los gastos que tenemos no han parado, no nos permitió ni un periodo de no pago o disminución de algún impuesto como la luz y gas”.

El presidente del colegio manifestó que agotaron los canales de diálogo, “estos reclamos se vienen haciendo desde marzo al instituto, al administrador, a la ministra de salud con la que tuvimos dos reuniones virtuales de salud. Hicimos dos pedidos de reuniones al gobernador y de ninguno de estos pedidos hemos tenido alguna respuesta”.

Bono sostuvo que si no reciben los pagos la situación se va a agravar mucho más, “se nos va a poner muy difícil el pago de haberes al personal del colegio, está el aguinaldo también muy pronto. Cada consultorio debe pagar a secretarias”.