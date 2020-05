Darío Martínez defendió el barril Criollo

El Diputado del Frente de Todos defendió el barril criollo decretado por presidencia y señaló que va a sostener la actividad petrolera.

Esta mañana el Diputado del Frente de Todos, Darío Martínez, habló con FM Fuego sobre el barril criollo que decretó Nación a un precio de 45 dólares.

Martínez destacó que el precio del barril a 45 dólares “es un herramienta contra-cíclica, el estado pone un precio sostén que va a permitir sostener la actividad y genera condiciones a empresas y productoras para que mantengan la cadena de pago con las empresas locales”.

El Diputado aseveró que es un logro importante “es un gran avance para el sector regional, para Pymes locales, no es algo pensado para las grandes empresas sino es para que se mantenga la cadena de producción con las subcontratistas y empresas de servicios que son las grandes formadoras de empleos”.

También señaló que es importante que se vaya reactivando la actividad económica de manera ordenada, “esto no resuelve todo el problema ya que el contexto internacional tiró el precio del barril de petróleo para abajo y esto va a ayudar a que la actividad en el país se siga sosteniendo. Hay que decir que va a suceder a medida de haya actividad, que el aislamiento se vaya flexibilizando de manera coordinada y se empiece a consumir combustible en la Argentina”.

Sobre el precio de los combustibles al ciudadano manifestó que no se modifica, pero tampoco va a aumentar en los próximos meses, “no afecta el precio, porque el barril criollo asegura un equilibrio entre las productoras y las integradas (las que refinan) pero no se toca el precio en el surtidor, el vecino va a tener el mismo precio. Eso no se modifica pero el valor cuando el vecino llena el tanque se va a distribuir en toda la cadena de proveedores de la industria de una manera equilibrada y asegurando regalías a la provincia en un precio razonable”.