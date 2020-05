Rioseco no le cerró las puertas al fútbol en Cutral Co

Ante la consulta de un medio regional, el intendente no le cerró la puerta al fútbol de primera en la ciudad sin público, “con público debe analizarse”.

Ante la posibilidad de que el fútbol de primera se juegue en distritos con pocos contagios el medio regional LM Neuquén consultó a los actores de la provincia sobre la posibilidad.

El intendente de Cutral Co, José Rioseco, no le cerró la puerta a la posibilidad de recibir al fútbol de Primera en la ciudad (Cabe recordar que Cutral Co recibe desde hace 4 años la Copa Argentina).

El Mandatario indicó que no sería un problema albergar el fútbol son público “Dependerá de los costos y de la decisión del Gobierno, pero no sería un inconveniente. Las condiciones mínimas están garantizadas. Ellos conocen el trabajo nuestro en Copa Argentina, tanto AFA como Lammens, con quien conversamos hace algún tiempo y se interesó en apoyar nuestro proyecto como sede del fútbol grande en la cancha de Alianza. Sin público no habría problemas”.