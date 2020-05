A tres años de la masacre de Candia

Hace tres años Jesús Candia asesinaba a Pablo Soto y Arturo Sánchez y hería a José Prono.

El 13 de Mayo del 2017 se registró uno de los asesinatos más violentos de Plaza Huincul ya que Jesús Candia ingresó a la vivienda en donde estaban Pablo Soto, Arturo Sánchez y José Prono. Mató a sangre fría a los dos primeros e hirió a Prono.

El 31 de Octubre de ese año Candia fue declarado culpable del doble homicidio y por el intento de homicidio por Pronos. No fue encarcelado inmediatamente ya que la condena no estaba firme y fue trasladado a un puesto para su seguridad y debía presentarse a firmar a una comisaría, pero un día notaron que no fue y se lo declaró prófugo.

Luego de estar 3 meses prófugo el asesino fue detenido en Trenque Lauquen, después de un control de Rutina.

Sánchez y Soto eran conocidos en el B° Mosconi e hinchas de Petrolero. Luego de su asesinato los hinchas del Matador los recuerdan constantemente y además se pintaron murales en el interior del barrio.