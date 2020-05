Inventan nueva App para estudiantes sin conectividad

Es una aplicación para alumnos del CPEM 58 que no cuentan con mucha conectividad y que requiere poco uso de datos del Celular.

Alejandra es una docente del CPEM 58 y señaló que la idea nació ya que hay muchos chicos y chicas que no tienen una PC de Escritorio y no tienen buena conectividad de internet, “cuando arrancó la cuarentena se creó un blog con información y para eso debes tener una Compu e internet. Después empezamos a pensar en los chicos que no tienen una compu y mi marido sugirió hacer una aplicación sin internet y solo se usan un rato los datos móviles”.

El marido de la docente es Juan Daniel González que junto con Emanuel Cáceres tienen una empresa denominada Inventsof que ya creo la App de farmacias de turno.

Alejandra señaló que “vimos que en cada hogar hay un teléfono con sistema Android y esto permite que una vez a la semana (los lunes) los chicos deban actualizar la App y la info queda en el teléfono hasta el lunes siguiente que se renuevan los datos nuevamente”.

La App se descarga de Google Play y figura El 58 (cpem), “esperemos que cumpla el fin de llegar a los lugares más humildes” agregó al docente.

Además la aplicación tiene un sector motivacional para que los docentes pueda mandar frases, imágenes y videos a los alumnos.

Desde la empresa señalaron que pueden hacer la aplicación para otras escuelas y para consultar el precio del trabajo pueden llamar al 299 46 51 385.