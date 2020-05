Repudio a mineros por impedir paso de pacientes oncológicos y con otras patologías

Varias voces se alzaron esta mañana para repudiar el accionar de los mineros de Andacollo que en la noche de ayer martes retuvieron a dos ambulancias del nosocomio local y tampoco permiten el paso de personas con certificados o turnos médicos.

La situación fue planteada a través de los micrófonos de esta radio. Por su parte Ernesto karstan se mostró preocupado porque su pequeño hijo debe acudir a un turno médico con especialistas en Neuquén capital y no tiene la seguridad de poder avanzar por la ruta. “Como papá esto me genera miedo. Mi nene hace siete años que sigue un tratamiento médico, mañana tiene un turno que esperamos hace tiempo y no tengo la seguridad de poder pasar. Si a mi hijo le pasa algo, quien se hace responsable? cuestionó y luego agregó que “yo los entiendo y apoyo que tienen que cobrar sus salarios, pero están jugando con la salud de las personas”

Otro testimonio fue aportado por María Cecilia, una paciente oncológica que con gran indignación dio detalles del periplo que vivió en la ruta y que le impidió asistir a sus turnos para radioterapia y quimioterapia. “Hasta ahora con los certificados médicos nos dejaban pasar pero ayer salimos a las 4 de la mañana y ni siquiera pudimos acercarnos a hablar con los mineros”. La mujer dio detalles de todos los caminos alternativos que intentaron tomar y que no resultaron al momento de cumplir con los turnos para los tratamientos.

“Les pedimos que escuchen las dos campanas” solicitó Maria Cecilia. La mayoría de las voces coincide en apoyar a los mineros y a trabajadores desempleados en sus reclamos pero ruegan se tenga consideración para quienes manifiestan padecimientos vinculados con la salud.

Estos son solo algunos testimonios de los tantos que fueron recepcionados en la producción de este medio.