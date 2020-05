ATEN: “El gobierno miente”

Desde el Ministerio de Educación señalaron que no tienen la plataforma para darle claridad a una asamblea de cargos y desde ATEN afirmaron que el gobierno miente.

Esta mañana la Ministra de Educación Cristina Storioni habló con FM Fuego y fue consultada sobre el reclamo docente para que se hagan asambleas de cargos por trabajadores que se encuentran sin horas y alumnos sin maestros.

La ministra aseguró que se dio el debate en el Cuerpo Colegiado y no se llegó a una solución ya que consideraron que no tienen las herramientas para darle transparencia a una elección de cargos “hay una serie de procedimientos estatutarios que no tenemos la herramienta para garantizar. Para dar transparencia y respetar el orden de prelación que requiere un listado que lo integran más de 13 mil docentes”.

Además señaló que la propuesta del gobierno no fue del agrado del sindicato docente, “el ejecutivo lo que propuso es ir designando gradualmente y prioritariamente- ¿es prioritario designar las plantas funcionales, un cargo que no tiene niños y niñas o es prioritaria la maestra de grado? Esto no fue aceptado por el sindicato y entonces se dio esta votación”.

Con respecto a los casos de La Pampa y Río Negro que si realizaron asambleas de cargos de manera virtual, manifestó que no fueron masivas, “en la Pampa se cubren licencias de maternidad y por jubilaciones y en Río Negro no se llamó masivamente, los supervisores tienen la responsabilidad de llamar a cubrir un cargo específico, no todo es masivo, no es universal. No hay una respuesta única y que sea para todo el universo del sistema educativo”.

Por su parte María Isabel Granda, consejera de ATEN cruzó a Storioni “la ministra miente descaradamente, llevamos 50 días y solo llamaron a una sola sesión de cuerpo de colegiados que se suspendió y tardaron 15 días en convocarla otra vez”.

La Ministra manifestó a FM Fuego que no tienen datos de los cargos a cubrir y también fue criticada por Granda, “es una vergüenza, son el gobierno desde hace 60 años y son impresentables, tienen el relevamiento desde todas las seccionales sino que además sus direcciones de nivel que se las encargaron a sus supervisores” dijo y agregó “debería preguntarse como es que ATEN hacen más rápido las cosas que un gobierno”.

Con respecto a la propuesta del gobierno de cubrir los cargos progresivamente relató que el proyecto mandado no contaba con la firma y si querían podían aprobarlo “hicieron un proyecto que no firmaron y no está firmado por ATEN. Es un mecanismo válido el de aprobar por mayoría un proyecto pero no aprobamos que se haga eso porque recortaban cargos y no garantizaban la cobertura total. Hay que preguntarle porque no lo firmaron ellos si son mayoría”.

Con respecto a los cargos vacantes la gremialista detalló que en Cutral Co específicamente hay400 horas en nivel media, 53 cargos en inicial, y 7 cursos sin crear, más los creados que no tienen docentes.