Suárez se reunió con el Comité de Crisis

Hoy Lunes 11 el intendente de Huincul Gustavo Suárez, participó de la reunión del Comité de Crisis en las instalaciones de los Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul; el Jefe de Gabinete Municipal de Plaza Huincul, Cristian Sepúlveda, comento que entre los temas abordados, se decidió continuar con los controles sobre la Ruta Nacional Nº 22 y Ruta Provincial Nº 17, y que seguirán reforzando los controles dentro de la Ciudad.

El jefe de Gabinete hizo hincapié en el cumplimento de la cuarentena para toda la población y, aunque se hayan habilitado algunos sectores comerciales, deben tratar de no salir en grupo familiar, tratar de que los niños no salgan de no ser necesario, y seguir con los cuidados necesarios para la población de riesgo.