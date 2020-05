Ladrones lograron huir con el apoyo de un taxi

Malvivientes armados, forcejearon con el propietario de la vivienda a la que ingresaron con fines de robo y luego se dieron a la fuga a bordo de un taxi que los aguardaba en las cercanías.

En dialogo con esta radio, Cristina Fuentes, víctima de un intento de robo narró los minutos de terror que vivió durante la noche junto a su marido. “Estábamos con mi esposo mirando televisión cuando en un momento dado escuchamos ruidos extraños. Al mirar por la ventana, mi marido nota que la puerta de un consultorio que tenemos estaba abierta”. El hombre se dirigió hacia ese sector de la vivienda para comprobar que estaba sucediendo cuando se topó con dos sujetos armados.

Al asumir que se trataba de ladrones, Cristina decidió salir a la calle y gritar en pedido de ayuda. Gritos que resultaron efectivos ya que de manera inmediata varios vecinos se acercaron a asistirla.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Juan Manuel de Rosas y Meliquina del barrio Parque Oeste.

Consecuencia de la cantidad de gente que se había reunido, los malvivientes decidieron darse a la fuga –luego de golpear violentamente al propietario de la casa- en un taxi que los aguardaba estacionado. Al respecto Cristina comentó “lo que más me asombró a mí fue que cuando salí afuera a pedir auxilio había un taxi estacionado. Me resultaba extraño que el taxista me veía pidiendo ayuda como loca y no hacía nada. Después los vecinos me hicieron notar que fue ese taxi que trajo a los ladrones y después se llevó ”.

La victima refirió la demora del personal policial en responder al llamado y también la violencia con que actuaron los malvivientes.

También hizo hincapié en la solidaridad y contención de sus vecinos.