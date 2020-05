“Las operadoras que despidan trabajadores deben perder las concesiones”

La declaración fue vertida por el diputado provincial por El Frente de Todos, Darío Peralta, quien se puso a disposición del gobierno provincial para trabajar en herramientas que pongan un freno a las operadoras petroleras que de manera permanente amenazan con despedir a los trabajadores.

Ante la problemática y con alternativas de acción, el legislador elaboró un proyecto que ya fue ingresado en la Legislatura neuquina.

Peralta se refirió al accionar del gobierno nacional que emitió un decreto prohibiendo los despidos por 180 días y bregó porque a nivel provincial se considere una medida similar.

Algunas operadoras petroleras afirman que ante el incumplimiento de pagos de YPF se ven imposibilitadas de cumplir con sus empleados. “Nosotros creemos que tiene la obligación de cumplir con los trabajadores. Ellas tienen una concesión que les permite proyección de inversiones a largo plazo y todo eso está contemplado. Entonces, en este contexto que está el país no pueden venir a decir que no tienen recursos para sostener a los trabajadores. No es excusa” manifestó.

En dialogo con esta radio, el diputado manifestó su voluntad de aunar trabajo y esfuerzo al gobierno provincial para tratar la problemática. “Bajo ningún punto de vista podemos admitir que despidan a miles de trabajadores neuquinos” sostuvo.