Odontólogos explicaron la importancia del Kit de bioseguridad

Se generó una polémica por el cobro del kit a los pacientes, pero explicaron que los costos no son reintegrados por la obras sociales y que la actividad es de alto riesgo de contagio de Covid 19.

El Gremio Odontológico Argentino realizó un comunicado repudiando los dichos de un profesional de la salud en un medio nacional y lo instó a que se rectifique de manera inmediata.

Se trata del Dr Montes de Oca que realizó declaraciones sobre el Kit de Bioseguridad para odontólogos en Canal Trece.

Desde GOA explicaron el uso y cobro del Kit ya que en el marco de la actual crisis sanitaria que atraviesa el mundo es de suma necesidad mantener todas las normas de bioseguridad cuyo protocolo fue establecido por el Ministerio de Salud.

Al mismo tiempo cargaron contra las obras sociales por no responder a las necesidades de los profesionales “el mismo tiene un costo de $2500 y la mayoría de las prepagas y obras sociales no la cubren o no llegan al 50% de su valor, a su vez lo abona a los 90 días, lo que a la hora de reponer dicho kit el proceso inflacionario no permite que se cubra”.

Afirmaron que n o cederán en los cuidados para protegerse, al paciente y a los familiares, “Por otro lado todos los trabajadores odontólogos del país priorizaremos la salud de nuestros pacientes, la propia y la de nuestras familias, y no negociamos bajo ninguna circunstancia la bioseguridad que es única y universal”.