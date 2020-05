Acipan difundió un “protocolo de seguridad en comercios”

La Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén dio a conocer acciones tendientes a prevenir el contagio de coronavirus. El protocolo de higiene y desinfección alcanza a todos quienes participan en la actividad empresarial y el intercambio comercial.

En el apartado correspondiente al personal se señala que deberán establecerse diagramas de trabajo por turnos, de manera tal de trabajar con una dotación reducida de personal para asegurar que en ningún momento permanezcan con una distancia inferior a 1,5mts. En función de los horarios que se establezcan podrá rotarse el personal o bien establecer días alternados de concurrencia al trabajo.

Además debe tratarse que las tareas que puedan efectuarse desde el domicilio particular del empelado las lleve a cabo como teletrabajo. Y finalmente, el personal mayor a 60 años, embarazadas y personal con enfermedades de riesgo no deben concurrir al lugar de trabajo.

Otros aspectos apuntados sugieren que las personas que las personas que hayan tenido contacto con casos confirmados o probables y con síntomas deben quedarse en su casa y avisar a los servicios de salud. Antes de salir del hogar, todos deben colocarse el barbijo o tapa boca y los empelados deberán llevar barbijos adicionales y alcohol en gel.

También detallan en el recorrido a su trabajo no se acerque a menos de 2 metros de del resto de la gente, respetando el distanciamiento social y usando barbijo en todo momento.Cuando llegue a su trabajo, haga uso de sus zapatos y ropa de trabajo, y guarde su ropa personal en una bolsa plástica, dejando aislado el calzado que utilizó.Recuerde realizar constantemente un correcto lavado de manos con agua y jabón, si no tiene disponibilidad para ello, use alcohol en gel (con porcentaje mínimo de alcohol de 70%), y lávese las manos correctamente antes y después de ingerir alimentos o de ir al baño.Al terminar sus labores, lávese muy bien las manos con agua y jabón. Retírese la ropa de trabajo y ubíquela en una bolsa plástica.Al llegar a su hogar, evite el contacto con su familia, proceda a retirarse todos los elementos que estuvieron en contacto con el exterior y proceda a lavar sus prendas y la ropa de trabajo, limpie con agua y jabón las suelas de los zapatos. Retírese el barbijo de manera correcta (por medio de las bandas de ajuste) y deséchelo inmediatamente. Dúchese posteriormente.