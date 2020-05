Preocupante y confusa situación del paciente con coronavirus

La familia del hombre de 36 años que hasta ayer permanecía internado en Zapala y fue trasladado a Neuquén capital pide explicaciones de por qué no fue aceptado para continuar su tratamiento en los centros asistenciales de la comarca.

En dialogo con el móvil de esta radio Beatriz, la esposa del hombre comentó “la buena noticia es que fue dado de alta para COVID-19, los últimos análisis realizados dan negativo”. Al margen de esto, la mujer relató el periplo vivido porque al momento de requerirse el traslado desde el hospital de Zapala, ni el hospital público de Cutral Co-Plaza Huincul ni el Sanatorio Huincul aceptaron recibirlo para dar continuidad a su tratamiento.

“Si bien los médicos de terapia de Zapala me habían anticipado que lo iban a derivar a Cutral Co para su mejor recuperación, resulta que ayer cuando llamo me dicen que lo habían trasladado a Neuquén porque en el hospital de Cutral Co no lo aceptaban y el sanatorio de Huincul también se negó al principio pero después se comunicaron con Zapala y dijeron que si lo aceptaban. Pero ya era tarde porque mi esposo iba en la ambulancia al CMIC” comentó.

La mujer desconoce los motivos por los que se define el traslado del paciente. Tampoco tiene certezas sobre su estado de salud.

“Nosotros como familia nos sentimos discriminados, como nos pasó cuando hace un mes lleve a mi esposo al hospital Complejidad y empezó todo este calvario. El sufrimiento es día a día y nadie se acerca ni llama para informarte o darte apoyo. No sabemos que hacer”.