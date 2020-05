Se cumple hoy un año del hecho que se cobró la vida de Cristian Baeza

Con un emotivo mensaje en redes sociales, Sabrina Fagan –pareja del joven Baeza- recordó a Cristian y a la vida feliz que les fue arrebatada.

El joven oriundo de Cutral Co y su compañero Maximiliano Zappia perdieron la vida el 5 de mayo del 2019 al caer en una pileta con tóxicos del bloque Fortín de Piedra, en Vaca Muerta. Hoy, a un año de aquel suceso, su compañera de vida compartió su sentir en su muro de Facebook. “Me dijeron que con el tiempo se iba a pasar, pero lo que no sabía quién me lo dijo es cuánto tiempo y mucho menos de lo lento que pasa el tiempo cuando la tristeza te acecha, justo en el punto opuesto de como volaba y se escurría entre nuestros dedos cuando salíamos a disfrutarnos, a disfrutar de la hermosa familia que formamos. Nos quedan los recuerdos, las anécdotas y siempre nos queda la posibilidad de volver a vernos y abrazarnos en mis sueños” escribió.

Con una gran carga de tristeza y melancolía, la joven describe también acciones de sus hijos, que hoy ya no tienen a un papá que los acompañe en su crecimiento.

“Me toco quedarme acá, ver crecer y acompañar a los nenes. Me voy a encargar de que sepan quién era su papá, un testarudo que no bajaba los brazos, que sabía divertirse cuando era el momento, que me cantaba y me hacía reír, que lo que desconocía lo aprendía, que cocinaba comidas inolvidables, que era cumplidor, honesto, que no dejaba a nadie a pata. Un loco que amaba sus autos, que desde chico amo la velocidad y que nunca le temió a nada, esa pasión que fue la que nos acercó en un primer momento y que no nos dejó separarnos nunca más” concluye el recordatorio.

Al momento del accidente, el joven Baeza tenía 34 años y prestaba servicios para una empresa petrolera. La autopsia indicó que murió por asfixia anóxica por sumersión en hidrocarburos.