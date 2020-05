Rentas Cutral Co atenderá al público dos veces por semana

La modalidad de trabajo fue informada por la responsable de la delegación Cutral Co Fabiana Cerioni, quien comunicó que la atención a los contribuyentes se dará los días martes y viernes de 9 a 12 horas.

Las órdenes recibidas por la jefatura apuntan a una atención por guardias que se dará dos veces por semana con turnos previos, manifestó Cerioni, quien agregó que una sola persona fue autorizada a permanecer en la delegación para asistir a los vecinos.

Los turnos deben ser solicitados de martes a viernes de 8 a 9 y de 13 a 14 horas al teléfono 4962180 o al 4961623.

Cerioni explicó que la intención es trabajar de manera personal con vecinos que no cuentan con servicio de internet en su vivienda o que no tienen conocimientos básicos de computación. Y en este sentido recordó que la totalidad de los trámites de Rentas pueden gestionarse on line a través de la página digital y las consultas pueden formularse al mail [email protected]