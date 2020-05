Su hija fue abusada y afirmó que tuvo que dar vueltas para poder hacer la denuncia

Una mujer señaló que tuvo que dar vueltas en la madrugada para realizar una denuncia por abuso de su niña y por violencia de género.

La mujer de la cual se reserva la identidad para resguardar también la de su hija, indicó que sufrió una doble situación de vulnerabilidad ya que además sufrió violencia de género y la policía no le dio respuestas inmediatas.

La joven mujer que llegó desde Cipolleti a hacer su vida aquí, señaló que su nena le comentó a ella y a su tía que venía sufriendo abusos de la ex pareja de 45 años desde el año pasado.

Al enfrentar al sujeto éste la golpeó a ella y a su hermana y las dejó fuera de la casa, “La policía lo detuvo, se lo llevó de ahí pero quedé en la calle”.

Esto ocurrió un viernes y recién el sábado a la mañana logró que le tomen la denuncia y agregó que sufrió un destrato muy grande de la policía, “estuve dando vueltas hasta las 1.30 para que me tomen la denuncia, me dice que me vaya a la casa de mi hermana para resguardarnos, pero no nos preguntan como estábamos y me dejaron en la calle”.

Hoy la mujer logró quedarse en la vivienda que compartían, pero el hombre se quedó con el comercio que llevaban adelante juntos por lo que quedó sin ingresos para la comida y el alquiler.