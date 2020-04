Mujer se encadenó a la casilla de policía del Peñi

La mujer se opuso al retiro de la casilla de Policía del B° Peñi Trapún y se encadenó. La policía afirma que no están las condiciones para usarla en medio de la Pandemia.

La semana pasada el municipio hizo entrega del nuevo destacamento policial del B° Peñi Trapún de Cutral Co.

Por este motivo la policía se dispuso a retirar la casilla que fue instalada en el sector hace más de 5 años y que queda a 500 m. del nuevo destacamento.

Eduardo Quintuman de la Dirección de Seguridad relató que al momento de retirar la casilla se encontraron con una mujer que para evitar el traslado se encadenó a la estructura, “esta señora del barrio se encadenó para que no sacarán la casilla del lugar. Me acerque al lugar, dialogué con ella y explique porque se retiraba pero no accedió”.

Quintuman afirmó que la casilla no está equipada para que uniformados presten servicio en medio de la pandemia por Covid 19, ya que tiene baño químico y no tiene agua corriente, lo que impide que las personas se laven las manos constantemente.

Además recordó que la casilla fue blanco de ataques armados, “se hace insostenible seguir con la casilla porque hay falta de personal y porque ha sido blanco de 7 ataques armados”.

El referente de Operativos señaló que no se retiró la casilla, sigue operando con uniformados y se evalúa la situación con los superiores “veremos como sigue la situación”.