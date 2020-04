La ex Petro no puede volver de Estados Unidos

Camila Parada, jugadora de la Universidad en Montgomery, Alabama, se encuentra varada en el país del Norte y ya le cancelaron 3 vuelos. Quiere volver al País.

Camila Parada es uno de los talentos que tienen Neuquén desperdigados por el mundo ya que se encuentra estudiando con una beca en la Universidad de Montgomery la carrera de Criminalística. Además allí juega al fútbol.

Lo malo es que la casa de estudios cerró sus puertas por la Pandemia de Covid 19 y la neuquina está varada en el país del norte, “la situación acá no es buena, mi universidad cerró,no tenemos temporada, hace 2 meses que no tenemos clases. Me tuve que venir a Texas porque una amiga decidió traerme a casa con ella, si no fuera por ella no sé dónde estaría”, relató.

La joven armó un video con el objetivo de que se haga viral y llegue al presidente Alberto Fernández, “necesito una respuesta de mi estado, porque soy ciudadanaArgentina y quiero volver a mi casa, a pasar mis vacaciones, no puedo estar acá gastando dinero de mis padres porque no estoy trabajando ya que la universidad cerró”.

Camila jugó para petrolero y con la camiseta del Matador ganó la Neuquén Cup en el año 2017.