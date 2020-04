Aún no definen en Neuquén si autorizan las salidas recreativas

Vecinos de la comarca deben atender esta situación particular, ya que el gobierno de la provincia aún no define si autoriza o no las salidas recreativas anunciadas por el presidente Alberto Fernández.

Si bien la medida fue destacada por el primer mandatario nacional, la decisión final corresponde a los gobernadores e intendentes. En este caso el gobernador Omar Gutiérrez anticipó que durante la jornada de hoy lunes definirá si se avanza en esta flexibilización.

Cabe recordar que la medida contempla salidas recreativas, a no más de 500 metros de su residencia, con un máximo de una hora por día. Para el caso de los menores de 12 años deberían salir acompañados por un mayor responsable.