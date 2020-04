Veteranos y Scouts cocinaron para 150 personas

Con la Cocina de Campaña realizaron y entregaron viandas para 150 personas del B° Norte.

El día de hoy Los Veteranos de Malvinas y el grupo Scout Pacha Karu cocinaron para más de 150 vecinos del B° Norte de Plaza Huincul. Además el grupo Misionero de la iglesia donó panes caseros.

Luis Peralta del Centro de Veteranos indicó que todo salió según lo planificado, “la gente vino a buscar su comida y salió todo bien.

Con los Scouts recibieron donaciones de comida durante la semana y el sábado cocinaron más de 150 porciones para los vecinos del B° Central en la Cocina de Campaña que les regaló el General Martín Balza.

La Cocina de Campaña fue reformada para que funcione a gas y pueden realizarse hasta 300 porciones, “entraron dos bolsas de papa, una de cebolla, dos de zapallo, un cajón de morrón, 25 Kg de Chorizos y 15 Kg de Aguja, con todo lo que echamos a la olla no se llenó” detalló Peralta.

La semana que viene se hará la misma actividad con la Comisión del B° Central y a futuro se planea visitar a Cutral Co, “después nos iremos a poner de acuerdo con los presidentes de los barrios de Cutral Co para que vayan colaborando y no salga todo del mismo lado y paliar la situación”.