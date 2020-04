Policía contagiada denunció negligencia

Angélica Viveros es la primera policía con Coronavirus de Neuquén e indicó que después de dos semanas de padecimiento, le hicieron el test de coronavirus.

Este mediodía pidió salir al aire en FM Fuego la policía de Las Lajas, Angélica Viveros, que es la primera uniformada contagiada de Coronavirus.

La mujer relató que se encuentra aislada en su propia casa “estoy padeciendo este virus que está afectando a todos, no es fácil, los síntomas son horribles y tratando de sobrellevarla para poder ver a mis hijos que hace un mes que no los veo”.

Viveros detalló que está aislada en su casa sola y van los médicos del hospital cada uno o dos días o la llaman por teléfono desde el 8 de abril que es Covid positivo.

La mujer quiso hablar para dar detalles de los síntomas que tuvo y advertir a la población “esto comenzó cuando estaba trabajando el día 25 de marzo, me empecé a sentir mal, una congestión y el primer síntoma fue la perdida de olfato y gusto, se lo hago saber a mis compañeros y pasado un día seguía igual y entré en pánico. Decidí dejar de trabajar y resguardarme por decisión propia y para resguardar a mis camaradas”.

La mujer afirmó que hubo negligencia del estado ya que desde dos semanas antes de recibir el test afirmó que tenía los síntomas y no le dieron importancia, “primero me atendieron como si fuera una gripe dándome aerosoles. Seguí insistiendo y entonces transcurrían los días y hasta que llegó el punto que tenía tos y me agitaba mucho y le pedí por favor a la médica que me hiciera algo o si lo tenía que pedir de rodillas. Ahí se predispuso de hacerme el hisopado y recién el 8 de abril di positivo”.

La policía aseveró que no pasó a mayores por su propia decisión, “agradezco a mi responsabilidad que resguardé en mi casa y no me junte con nadie”.

Consultada sobre la tardanza de salud de Las Lajas en hacerle el test contó, “me dijeron que no me hicieron el test porque no había estado con algún paciente positivo y acá todavía no estaban considerando la perdida de olfato como un síntoma de Covid, si bien se veía en las noticias se escuchaba acá no lo consideraron”.

Viveros resaltó que los infectados no necesitan discriminación, “la persona que padece Covid necesita una palabra de aliento”.

También les mandó un mensajes a sus colegas policías “a los camaradas les pido que nos cuidemos sabemos que no tenemos todo el respaldo que necesitamos, estamos muy desamparados y somos los primeros en la calle”.

