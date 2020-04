PLAZA HUINCUL: La Historia nos pone de cara a la Realidad

Con esta última entrega de notas, crónicas y entrevistas, estamos concluyendo nuestra labor.

Plaza Huincul hoy cumple 54 años de vida institucional. Detrás, existen otros 54 años -o más- de historia de luchas, tristezas, dolor, ilusiones, esperanza, garra y mucha fe, sin claudicaciones.

En esta fecha, la ciudad enfrenta, como el mundo entero, una experiencia inusitada, inesperada, incomprensible y desconcertante.

Este pueblo que pasó por todas, ahora también debe enfrentar -como todos- la pandemia.

Al frente del Poder Ejecutivo, un hombre joven, con muchos bríos pero con aplomo y decisión nos da su visión de este increíble estado de cosas, y con qué se prepara para cuando todo esto pase.

Hablamos con el intendente Gustavo Suárez

¡Qué festejo tan especial para este aniversario, ¿no?!

Un festejo un poco atípico porque nos atravesó todo el tema de la pandemia. Básicamente tiene que ver con que trabajemos en forma conjunta entre los dos municipios, Cutral Có-Plaza Huincul, y a la vez sobrellevando todas la medidas, flexibilizando hasta donde se pueda, cosa que los vecinos no se vean muy perjudicados en todo lo que hace al virus, porque hay que tener en cuenta que uno tiene la responsabilidad de toda una ciudad y las familias de esta zona puedan trabajar, para que no resulten muy afectados en su economía y, a su vez, cómo vamos a ir accionando en todas las actividades.

Además, debemos hacer la proyección correcta de cuán crítico será el resultado después de la afectación del COVID 19.

Tengamos en cuenta Intendente Suárez, que esta situación lo encuentra tan sólo a siete meses de su mandato y que ningún gobernante o mandatario del mundo, podía imaginarse estar atravesando semejante crisis en tan temprano período de gobierno.

Y nó. Recuerde que empezamos primero con problemas en mi salud, después con el tornado que nos atravesó y ahora la pandemia. Todo en seis o siete meses.

O sea que podríamos decir que está bastante “fogueado” en menos de un año.

No sé qué más me puede pasar… Así me dicen algunos amigos.

Digamos que esto le está pasando a usted y a toda la comunidad. Ha sido una cosa tremenda todo esto.

Y sí. Vimos setenta y tres techos afectados, que se volaron literalmente. Otros tantos vecinos que sufrieron cuantiosas pérdidas. Todo estaba listo para ejecutar estos créditos que íbamos a entregar a través del ENIM, por una cuestión de emergencia y, a la vez, nosotros preparándonos con un sinnúmero de proyectos a futuro y de desarrollo y crecimiento para integrar a todos los habitantes. Esto nos perjudicó enormemente; estábamos trazando un plan estratégico de gobierno y ahora tendremos que retomar el accionar en cuanto sea posible.

Estamos cumpliendo 54 años donde hay un desarrollo y un potencial muy grande.

Pasaron distintos gobiernos a lo largo de estos años, salvo pocas excepciones, el MPN “dirigió la batuta” siempre. El último período de un gobierno de dos mandatos, dejó bastante maltrecha las arcas municipales y el desarrollo integral de la ciudad. ¿Qué lectura hace al respecto, teniendo en cuenta que si bien son 54 años de la municipalización pero son más de cien de lucha y garra?

Nosotros marcamos siempre una impronta importante en la Comarca. La Comarca siempre ha hecho punta en Plaza Huincul, toda la lucha se ha centrado siempre en nuestra comunidad. Son dos pueblos aguerridos pero se manifiestan en Huincul, entonces hoy, aún somos un pueblo joven, pero, por ejemplo, tenemos el Club Plaza Huincul que este 25 de Mayo estará cumpliendo cien gloriosos años y lamentablemente no lo podremos festejar como lo estábamos organizando. Yo tengo confianza y mucha fe de que vamos a poder lograr muchos objetivos de los que estamos desarrollando para nuestra ciudad.

Entonces, ¿qué le parece si nos cuenta de esos objetivos, Suárez?

El Parque Industrial, que nos trae aparejado un crecimiento y un desarrollo enormes para las dos comunidades porque un parque petroquímico como el que tenemos instalado a la vera de la Ruta 22, con 460 has. con todos los servicios, con un desarrollo urbanístico propio que trae para la ciudad un desarrollo muy importante, en el sentido de hidrocarburos, un Parque Industrial planificado, con un plan en tecnología, en investigación en lo que hace a energía no renovable, pensando en un futuro promisorio para nuestros jóvenes.

¿Y donde estaría ubicado ese Parque Industrial y Tecnológico?

Este parque lo vamos a estar manejando, de manera conjunta, con otras provincias, y del cual participará también la UTN que va a tener un campus para lo que hace a la investigación, porque hoy por hoy es una necesidad que está teniendo la UTN y, asimismo, estamos tendiendo canales de comunicación con .la Universidad Nacional del Comahue, como así también con la Universidad Nacional de Córdoba capital y en Villa María, que tiene una oferta estudiantil importante, con 156 carreras, más las características únicas que tiene nuestro Parque Tecnológico.

Obvio que todo este plan pasa a un segundo plano ante esta pandemia, que nos tendrá en jaque mientras que el mundo no lo supere.

Claro, todo esto no se podrá ejecutar hasta que todo esto se supere. Todavía nos queda un largo trecho a recorrer.

Intendente, en el cierre de esta entrevista, yo le pediría un mensaje para la comunidad de Plaza Huincul que, como todo el mundo, no lo está pasando tan bien como se lo merecería.

Que sigamos luchando en unidad, hace ya más de veinte días, de hecho, en Plaza Huincul no se ha detectado ningún caso del COVID19; que sigamos luchando juntos ya que -sin dudas- esto nos va a fortalecer como ciudad, como vecinos, como huinculenses, esperando que -finalmente- se den la circunstancias para encarar los proyectos con fuerza, esperanza y mucha fe que lo vamos a lograr, como lo hemos venido haciendo hasta ahora.