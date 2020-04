PLAZA HUINCUL: Historia de Idas y Venidas

Varias son las figuras de antiguos vecinos de la ciudad, que trascendieron en todos los campos. En el campo laboral, sobre todo en YPF, en lo social, en lo político, en el ámbito comercial…

Don Hipólito Martín Cofré, “El Perro” Cofré o simplemente “Pirulo”, es una de esas figuras. Prácticamente transitó por todas esas actividades, salvo en el aspecto comercial.

Aunque, pensándolo bien, en su adolescencia vendió pasajes de colectivos…

Conozcamos esa historia

¿Cuando nació?

Nací el 30 de enero de 1936, tengo 84 años recién cumplidos. Mi nacimiento fue en el viejo hospital de Plaza Huincul, donde ahora está el Museo municipal.

¿Quiénes fueron sus padres?

Mi mamá… Ella fue madre soltera, porque al poco tiempo que yo nací, él se fue a Córdoba, de donde había venido a trabajar en YPF. Yo soy hijo único. Ella me crió solita y me dio todo lo que hoy soy.

¿Puedo saber más de ella?

Sí, por supuesto. Mi mamá se llamaba Albina del Carmen Cofré; era hija de un matrimonio chileno, que se radicó en Huinganco y ahí nació ella. Con el tiempo se vinieron a Cutral Có. Ella nació el 28 de diciembre de 1910.

Cuando mi mamá era muchacha se puso a trabajar en una casa particular en Campamento Uno. El dueño era Benito Pérez. Ella era la cocinera ahí.

¿Qué estudios tiene usted, don Hipólito?

Estudié en la Escuela 22 de Plaza Huincul, hasta el tercer grado. Cuarto, quinto y sexto lo hice en la Escuela 119, que me quedaba más cerca de mi casa. En la secundaria fui hasta segundo año de la Escuela Fábrica, que había sido creada por YPF y que después pasó a ser escuela nacional, que hoy es la EPET N° 10.

¿Vivió mucho tiempo en Cutral Có?

Prácticamente toda mi infancia. Primero viví allá donde un tal Ortiz tenía un pozo de agua; del otro lado del zanjón. Él fue quien le vendió una casa a mi madre ahí cerca de donde ahora está Casa Majluf. El turquito fue uno de mis amigos de la infancia. De chico solíamos jugar con él y con otros chicos de la cuadra. Este hombre, que también se llamaba Benito Ortiz, le vendió la casa a mi mamá ahí en lo que hoy es la Mosconi, entre calle Roca y Carabelas, que hoy es Benazar. Con los años yo me hice una casa en la esquina, cerca de mi viejita.

Qué curioso que su mamá se relacionó con dos personas del mismo nombre, ¿no?

Y, sí… Este Ortiz era de baja estatura, era guarda del colectivo que hacía un largo recorrido, que salía desde enfrente del correo sobre la Roca y llegaba al Campamento Uno. Era el colectivo de Vesce y Bertuzzi.

El otro Benito Ortiz era quien le dio trabajo de cocinera a mi mamá. Fue el padre de Ángel que trabajó acá y, cuando se jubiló, se fue a vivir a Córdoba; y Oscar Ortiz, el otro hijo, fue Secretario y más tarde Presidente del Club Argentino que después, en 1943, se fusionó con el Club Los Petroleros y pasaron a ser Petrolero Argentino.

¿Y cómo siguió su vida?

Como yo tenía el secundario, y era jovencito, no se me hacía difícil conseguir trabajo. Entré a trabajar en el correo de Cutral Có, era cartero, tenía toda la zona 1, entre lo que hoy es Tucumán y Córdoba.

Ahí estuve un tiempo hasta que entré en el Taller de Benito Ortiz, el dueño de la casa de donde mi mamá había sido la cocinera, y De Otaño, entre ellos era casi familia. En ese taller, que después fue la concesionaria Ford, yo empecé lavando piezas. Al tiempo entré a trabajar en el surtidor. Estaba ubicado donde ahora está la estación de servicio de YPF, en Plaza Huincul.

Ahí estuve hasta que me tocó el Servicio Militar. Me tocó en Tandil, en la fuerza Aeronáutica. Estuve poco tiempo, cuatro o cinco meses, porque había hecho trámites de excepción como único sostén de la madre.

Cuando me dieron la baja, volví al taller por poco tiempo porque me llamaron otra vez del correo, porque me habían reservado el puesto.

También estuve trabajando en la empresa de colectivos, estuve como guarda; era el que vendía los boletos a los pasajeros.

Un día, cuando tenía 21 años, me llamaron de YPF. Entré a trabajar en la Comisión Gravimétrica 30, de la Sismográfica. Me ayudó bastante el hecho de tener el 2do año de la secundaria.

¿Qué trabajo hizo ahí?

Era “Mirero”.

¿Mirero?

Sí. Yo andaba con la mira al hombro. Éramos dos “mireros” y el topógrafo iba al medio. Marcábamos las picadas.

Hasta que un accidente laboral me “marcó” para siempre a mí.

¿Qué pasó?

Al costado de las picadas se iba trabajando con pico y pala. Uno de los compañeros picó la roca con fuerza y una piedra se vino derechito adonde estaba yo y me golpeó duramente la pierna, cerca de la rodilla. Se me hinchó la pierna y me trajeron al hospital de Plaza. Acá me trataron la arteria y me hicieron las primeras cirugías. A partir de ahí empezaron las intervenciones quirúrgicas que duraron toda la vida.

De todas maneras, y como secuela del accidente, los jefes de la empresa decidieron que pasara a encargado del depósito de la Comisión. Allí controlábamos los repuestos de los vehículos, las piezas y todo eso. De ahí me viene el apodo que me pusieron…

¿Cuál era ese apodo?

“El Perro”. Pasé a ser “El Perro” Cofré porque yo no quería hacerme cargo de ciertas costumbres que venían del encargado anterior.

Yo era riguroso: me traían la pieza rota, se llevaban el repuesto. Había puesto un tambor de 200 litros abierto en la entrada para que allí se depositaba la pieza rota.

Anduve varios años en la Comisión. Estuve en Neuquén, en Catriel, en Malargüe -Mendoza-, en San Rafael -también Mendoza-, en San Juan y después, Neuquén otra vez.









Y de su familia, ¿qué nos puede contar?

Con mi señora nos conocimos en San Juan. Ella es sanjuanina y su nombre es María Antonia Gutiérrrez. De allá me la traje (se ríe); y con ella seguiré hasta cuando Dios mande.

Me vine con ella para acá y acá nos casamos y organizamos nuestra vida. Vivimos un tiempo en Neuquén.

Por entonces yo seguía trabajando en la Comisión, siempre a cargo del depósito pero, con mi mujer nos queríamos ir a vivir a Mendoza, que era donde queríamos hacernos nuestra casa. Pero un jefe de Neuquén me sugirió que pidiera mi traslado acá que me iba a salir más fácil. Por entonces YPF sacó una disposición que decía que los que pedíamos el traslado a los yacimientos, se los darían como zona fija. Yo le hice caso a aquel hombre, y aquí nos quedamos. Allá quedó el sueño de irnos a Mendoza.

En los años ´70 entré a trabajar en los Almacenes, acá, en Plaza. Ahí me jubilé.

¿Cómo fue que se metió en política?

Bueno, en San Rafael me eligieron delegado del SUPE, por la sismográfica y de ahí en adelante me integré a la vida sindical y al radicalismo.

Cuando ya me quedé en Plaza, seguí trabajando en la empresa y el gremio siempre me tenía en cuenta. Pasaron los años y ya la dictadura no tuvo más remedio que entregar el gobierno al pueblo. Llegaron los tiempos de elecciones y, en 1983, Aravena fue elegido Intendente y yo como concejal.

¿Cumplió todo el mandato?

Sí, los cuatro años. Después ya no se pudo continuar con la gestión. El peronismo primero y el MPN después se afianzaron y ya no pudimos retornar a las urnas mayoritariamente como nos hubiera gustado.

¿Nunca intentó volver al ruedo político?

Nó..!!! Me vine a casa a disfrutar de la jubilación y de toda mi familia…