PLAZA HUINCUL: Marcelo Viñuela una Historia de Fuego y Cataratas

Como buscando casualidades, indagando en las historias humanas de los primeros pobladores de Plaza Huincul, llegamos a conversar con Amelia Viñuela, única hija mujer de Don Marcelo, casado con Carmen.

Y al hablar de casualidades, me refiero a que -desde su nacimiento hasta su muerte- el número 9 es como una constante. Además, los lugares de donde vino y por donde anduvo, otra constante fue el fuego. Inclusive aquí, en la comarca petrolera, el “agua de fuego”, el petróleo, es un emblema.

Esto es lo que nos contó Amelia de su papá.

La historia de Marcelo Viñuela

¿Cuál era el nombre de su padre y qué actividad desarrolló en la localidad?

Mi papá se llamaba Marcelo Viñuela y toda su vida fue comerciante.

¿De dónde vino? ¿Se casó acá o ya vino con la familia?

En realidad, él había nacido en España, el 29 de enero de 1900, en Robledo de Fenar, Provincia. de León.

Siendo apenas un bebé, su familia emigró a Argentina, llegando a la localidad de Naré, en el Departamento de San Justo, Provincia de Santa Fe (ver recuadro).

Aquí llegó como a los veinte años. Siempre nos contó que había estado por el sur, en Comodoro Rivadavia y en Tierra del Fuego. Después de ese recorrido llegó a Plaza Huincul.

¿Y por qué eligió esta zona de Neuquén?

Porque le habían dicho que acá, por el tema del petróleo, había dinero. Como todos; por eso siempre decía que vino a probar suerte.

Llegó aquí en 1929 y falleció también aquí, el 29 de enero de 1990, el mismo día de su nacimiento, a los 90 años.

¿Y cómo le fue?

Yo creo que bien. Siempre estuvo contento de haber venido para acá.

Siempre contaba que había estado en el Matto Grosso, de allí eligió el nombre de “Las Cataratas” para -años después- ponérselo al negocio. Había quedado maravillado cuando conoció esa zona antes de venirse para la Patagonia. Yo tenía fotos que él había guardado de aquel viaje suyo siendo muy jovencito, pero un día las presté a alguien que dijo que iba a escribir un libro, pero nunca las recuperé.

Hablando de probar suerte, ¿entró a trabajar en YPF?

Sí, pero sólo por un breve tiempo. A él no le gustaba que lo mandaran en el trabajo, así que, al poco tiempo, quedó cesante.

¿A su mamá la conoció acá?

Sí, ella se llamaba Carmen Parra. Era de un paraje cercano a San Martín de los Andes. Vino siendo muy jovencita para trabajar en la casa del Dr. Ezio Zanni, como empleada doméstica.

El doctor vivía en la casa de atrás de donde estaba el primer hospital de YPF, donde ahora está el Museo “Carmen Funes”. Adelante estaba el hospital y detrás estaba la casa del médico, que era el director del hospital.

¿Y cómo se conocieron?

Porque para esa época mi papá había empezado a traer diarios y revistas que entregaba a domicilio. A la casa de la familia Zanni él llevaba los encargos y de paso mi mamá encargaba la revista “El Alma Que Canta”. Así se conocieron y se pusieron de novio.

Por entonces, ¿él ya había puesto el negocio?

No. Acá había mucha gente que venía de otros lugares y había avidez de leer los diarios y las revistas. Mi papá vio ahí una veta comercial y se conectó con el diario “Crítica”, que salía en Buenos Aires y que era muy requerido en todo el país.

Él hacía el reparto en bicicleta por todo Plaza, también dejaba el diario y las revistas en Cutral Có, Dadín y Campamento Estándar Oil. Con el tiempo se pudo comprar una Ford A.

Escribía en Caras y Caretas, ¿puede ser?

Mi papá escribía correo de lectores que enviaba al diario Crítica y ahí se lo publicaban. Siempre le gustaba opinar sobre los temas más polémicos de la actualidad, porque de adolescente se había volcado al socialismo. Siempre estaba leyendo y escribiendo. Así fue como, desde esa famosa revista argentina, lo convocaron para aportar ideas y pensamientos; también algunas crónicas. Yo tengo una medalla grandota que le envió Crónica por alcanzar un récord en la venta de diarios y por su colaboración en la revista.

A todo esto el negocio ya se había puesto en marcha…

Sí… El primer negocio estaba a metros de donde ahora está Crocantes hacia el zanjón y ahí estuvo hasta que se mudó a lo que hoy es la Avenida San Martín. “Las Cataratas”, que así se llamó desde un principio, se instaló donde,por entonces,estaba la heladería de la panadería “Santa Milonguita”. Atrás, al fondo, vivíamos nosotros.

¿Cuántos hermanos son ustedes?

Somos tres: Lázaro (el mayor, que falleció), Bernardino y yo, Amelia.

¿Qué recuerda de la historia del negocio?

Uh..! Tantas historias..!! De las que él me contaba y las que yo viví.

Dos veces por semana, mi papá recibía por tren, desde Buenos Aires, dos carretillas ferroviarias llenas de diarios y revistas. Y como era el único librero, entregaba todo lo que se consideraba “papelería” para YPF: cuadernos, lapiceras y tinta, que venía en damajuana.

Con el tiempo también fue agenciero de la Lotería Nacional.

¿Siempre alquiló?

Sí. Cuando Plaza Huincul se municipalizó, allí logró comprar un terreno y construir una casa. Digo una casa porque finalmente nunca vivimos allí como familia. Mi papá se la cedió a mi tío, su hermano. Luego sí, con el tiempo, mi hermano mayor se mudó allí. La casa estaba entre la panadería y la comisaría.

Sabemos que se destacó en la comunidad, ¿fue sólo por su actividad comercial o en política?

Su actividad siempre fue comercial pero siempre se destacó por su interés en colaborar en hacer el bien a la comunidad.

¿Por ejemplo?

Yo recuerdo que mi papá siempre fue un hombre solidario.Fue uno de los que siempre insistió para que Plaza se independizara de YPF.

Otra cosa, en ese tiempo, la policía era territorial. Neuquén todavía no era provincia. La policía del territorio no recibía mucha ayuda de la superioridad, en Buenos Aires y, como atrás de la comisaría estaban las caballerizas, él veía las peripecias de esa gente para mantener a los caballos, darles alimento, conseguir los recados, etc. Hablaba con la gente para conseguir fondos ya que la policía tenía que salir de recorrida por todos los campamentos, incluidos El Sol y Dadín, hasta de noche, algunas veces. Así que formó la comisión para ayudar a la policía y lo invitaron a integrar la Cooperadora Policial.

Aparte de esa participación en la cooperadora, entiendo que también formó parte de la primera Comisión Directiva de la Cámara de Comerciantes de Cutral Có y Plaza Huincul.

Sí, y como tal, cuando la Cámara cumplió los 50 años de vida, lo reconocieron meritoriamente.

¿Cuál es su conclusión como hija de Marcelo Viñuela?

Mi papá fue un hombre íntegro. Vivió intensamente sus 90 años… ¡Y fue un hombre muy feliz, junto a mi querida madre..!