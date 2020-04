Gerez afirmó que no se caerán juicios

El Fiscal General de Neuquén afirmó que el sistema judicial de Neuquén es veloz y no se corren riesgos que procesos penales se caigan y queden impunes.

El Fiscal General de Neuquén fue entrevistado el día de hoy en FM Fuego en el Micro de Derecho de Omar Pérez. Como ya destacó Fuego24, Gerez habló de las probations y donaciones que tendrán que hacer los que rompieron la cuarentena (Ver nota).

Por otro lado fue consultado sobre los atrasos en los juicios como el de Cielo López que debe iniciar el 4 de Mayo y por el cual ya se suspendieron audiencias por el Coronavirus.

El Fiscal General aseguro que ningún juicio se caerá “Neuquén tiene una gran ventaja, tiene un proceso rápido, no hay ningún riesgo de que ningún caso grave pueda vencerse por la organización en estos meses. A las víctimas les traslado tranquilidad, lo analizamos con todos los fiscales jefes esto”.

También fue consultado sobre la posible liberación de presos por el Coronavirus y manifestó que las cárceles están preparadas para evitar la propagación del virus, “si como preso veo que me puedo contagiar el establecimiento no está evitando la propagación de la epidemia, y yo veo que si está ocurriendo. No es la cárcel el foco de contagio”.