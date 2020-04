Alumnos de zona rural quedan “aislados” de la educación a distancia

Destacan que por no tener conectividad a internet no pueden acceder a todos los contenidos y se complica ir a sacar fotocopias.

Esta mañana el móvil de FM Fuego a cargo de Amadeo Carrizo visitó la zona rural de Plaza Huincul para dialogar con Andrea, madre de un alumno de 1er año del CPEM 58.

La mujer relató que no tienen acceso a internet de Red ya que quedan lejos del casco urbano y además no pueden acceder todo el mes a internet por telefonía móvil “tengo un teléfono, pero no siempre tengo internet”.

Andrea manifestó que se le complica a su hijo poder acceder a todos los contenidos que otros chicos en zona urbana si. Para acceder a los cuadernillos también es difícil, “cuando entregaron fotocopias salieron $170, conseguí dinero para poder sacar la otra etapa de $ 230 pesos en fotocopias”.

Si nombrar que deben realizar 34 Km de ida y vuelta para ir a sacar fotocopias a los comercios céntricos y deben romper el aislamiento obligatorio.

El caso de Andrea sirve de ejemplo de la desigualdad que pueden sufrir los alumnos que viven en zonas rurales que no siquiera están tan alejadas de los cascos urbanos.

La semana pasada llegaron alimentos al Distrito II de Educación y cuadernillos especialmente para los alumnos de escuelas rurales como medida del Consejo de Educación, pero al parecer todavía no fueron totalmente distribuidos.