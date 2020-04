PLAZA HUINCUL: Cuatro estrellas con fondo Naranja

Tristeza, recuerdos, nostalgia y emoción. Son cuatro sentimientos que nos transportan a pensar en esas cuatro estrellas grabadas en el corazón de los seguidores de Petro.

Fue después del partido en que Petrolero Argentino empató 1-1 con Atlético Neuquén. Los jóvenes jugadores se agruparon para regresar a la Comarca, en los distintos autos en que habían ido a Neuquén.

Era la tarde del 30 de septiembre de 1990. El entusiasmo propio después de un partido, la transpiración, el placer y la euforia, corría por las venas de cada uno de ellos. Algunos pensaban en sus seres queridos, otros se anticipaban a los comentarios en el trabajo al día siguiente, pocos, seguro que se reían de tal o cual pregunta hecha por quién sabe qué periodista desubicado… Todo era acelerado, la alegría, tal vez algún rapto de bronca, el calor de la tarde…

La cuarta fecha del torneo oficial del Lifune había concluido con un empate para Petro y toda esa euforia se confundía con los rayos de aquel sol que se precipitaba hacia el ocaso, como siempre, en septiembre.

Un colectivo, la maniobra, la curva, los gritos y el final, que se precipitaba para cuatro vidas dentro de aquel auto en que viajaban cinco jóvenes que volvían de Neuquén, después de haber jugado un partido que pasaría a la historia. No por el empate, no por el lugar en la tabla, no por el réferi, no…

Pasó a ser un hito en la historia del fútbol neuquino. Cada 30 de septiembre, en Neuquén, los jugadores salen a la cancha con una cinta negra.

Mención especial para el querido Pedro Elgueta, que partió hace menos de un año, siempre recordando que él también podría haber caído en aquel último empujón hacia el abismo, pero, no fue así; aún tenía que esperar casi 50 años.

Aquella tragedia que enlutó una vez más a la Comarca, a Plaza fundamentalmente, ponía cuatro estrellas en el cielo y en el escudo de Petrolero Argentino.

De pié: Marcelo Mena, ¡Presente..!, José Luis Tobares, ¡Presente..!, Pedro Landaeta, ¡Presente..!, Sergio Contreras, ¡Presente..!

Brillen estrellas, que ahora, en el cielo del fútbol neuquino hay una pelota que gira, pica y hace un ¡GOOOLLL…! que se lo grita tan fuerte, pero ¡tan fuerte..! que en toda la Provincia ondean los Trapos de Petro, bien naranjas, orgullosos de esas cuatro estrellas gloriosas, ganadas con sangre joven, de briosa estirpe, como siempre… Con el dolor de todo nuestro pueblo…