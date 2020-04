Llegó otra partida de vacunas antigripales de PAMI

Así lo confirmaron desde Farmacia Vital, uno de los centros de la comarca donde se aplican las vacunas a los abuelos. La atención será por turnos.

De acuerdo a la disposición de PAMI, debe continuarse con el cronograma original, por lo que el lunes 20 comenzarán a otorgarse los turnos únicamente a los adultos mayores de 65 años cuya terminación de DNI sea 6.

El titular de la farmacia Fernando Doroschenco anticipó que los turnos se entregarán por orden de llegada –a partir de las 9 horas-, pero que no es necesario que acudan los abuelos a hacer filas, sino que pueden ir familiares o voluntarios. Quienes se hagan presente para solicitar turno deberán tener el DNI del adulto mayor, el carnet o credencial de PAMI y el carnet de vacunas si lo tuviese.

No se otorgarán turnos por teléfono como así tampoco a personas con otra terminación de documento que no sea 6.

Se solicita a los afiliados que no se agolpen en las farmacias y que no se preocupen porque el periodo de inmunización dura varios meses. También se hace hincapié en que la vacuna antigripal no protege contra el nuevo coronavirus. Quienes no puedan vacunarse en esta primera etapa, podrán hacerlo al terminar el cronograma, cuando comenzará una nueva ronda de turnos.